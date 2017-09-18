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Поведение статс-секретаря Госагентства по спорту назвали "вызывающим"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366494_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448443-ru.html

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Исаков напутствовал спортсменов, отправившихся на Азиатские игры

18 сентября 2017, 14:55       Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша перенес обсуждение законопроекта, инициатором которого является Госагентство по спорту и физической культуре.
Сегодня докладчик – статс-секретарь агентства Нуржан Бардинова представила законопроект об определении порядка формирования списка спортсменов-стипендиатов.
Депутат Алмазбек Токторов поинтересовался у Бардиновой тем, кто имеет право осуществлять тренерско-преподавательскую деятельность, есть ли в Кыргызстана гроссмейстеры. На вопросы парламентария она не смогла внятно ответить и тот раскритиковал статс-секретаря, отметив низкую подготовленность к заседанию и незнание ситуации в этой сфере. Также он назвал ее поведение "вызывающим".
"Вы кто по образованию?" - спросил он.
По словам Бардиновой, она имеет педагогическое образование и дополнительно юридическое и экономическое образование. На заседании законопроект должен был представить глава агентства Канат Аманкулов, но так как он уехал за границу, документ пришлось представить ей.
"Он уехал в Ашхабад на открытие Азиатских игр. Его замы тоже выехали в Ашхабад", - объяснила она.
Депутаты рассмотрение законопроекта отложили на следующее заседание. Его должен представить сам Канат Аманкулов.

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