Поведение статс-секретаря Госагентства по спорту назвали "вызывающим"

18 сентября 2017, 14:55 Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша перенес обсуждение законопроекта, инициатором которого является Госагентство по спорту и физической культуре.

Сегодня докладчик – статс-секретарь агентства Нуржан Бардинова представила законопроект об определении порядка формирования списка спортсменов-стипендиатов.

Депутат Алмазбек Токторов поинтересовался у Бардиновой тем, кто имеет право осуществлять тренерско-преподавательскую деятельность, есть ли в Кыргызстана гроссмейстеры. На вопросы парламентария она не смогла внятно ответить и тот раскритиковал статс-секретаря, отметив низкую подготовленность к заседанию и незнание ситуации в этой сфере. Также он назвал ее поведение "вызывающим".

"Вы кто по образованию?" - спросил он.

По словам Бардиновой, она имеет педагогическое образование и дополнительно юридическое и экономическое образование. На заседании законопроект должен был представить глава агентства Канат Аманкулов, но так как он уехал за границу, документ пришлось представить ей.

"Он уехал в Ашхабад на открытие Азиатских игр. Его замы тоже выехали в Ашхабад", - объяснила она.

Депутаты рассмотрение законопроекта отложили на следующее заседание. Его должен представить сам Канат Аманкулов.