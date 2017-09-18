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В Румынии в результате урагана погибли 8 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366495_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448442-ru.html

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Тропический шторм "Мария" в Атлантике усилился до урагана

18 сентября 2017, 15:01       Комментарии

На западе Румынии в результате неожиданно сильного урагана в воскресенье, 17 сентября, погибли восемь человек, еще 77 были ранены, передает DW. Короткий, но мощный ураган обрушился на город Тимишоара и окрестности. Скорость порывов ветра достигала 100 километров в час.
Большинство жертв пострадали под открытым небом: в частности, один человек погиб, когда на него упало дерево, другой – когда его ударило сорванным ветром рекламным щитом.
Синоптики предупреждали лишь о дожде.
Мэр Тимишоары Николае Робу пожаловался на то, что синоптики не предупредили об угрозе стихийного бедствия. "Ветер валил деревья, срывал крыши с домов и опрокидывал грузовики. Нарушено водо- и электроснабжение. Нас не предупредили. Синоптики предупреждали лишь о дожде", - сказал он в интервью радиостанции Digi 24.
Представитель метеослужбы в интервью той же радиостанции заявил, что ураган был резкой силы и абсолютно неожиданным. Министр внутренних дел Румынии Кармен Дан констатировала, что все произошло очень быстро.
Из Румынии ураган двинулся в северном направлении к венгерской границе.

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