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Взрывы, террористы и заложники — все это условно. Кадры с учений ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

         

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448441-ru.html

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На Иссык-Куле прошли командно-штабное учение "Антитеррор – 2017"

На Иссык-Куле прошли учения по освобождению заложников и обезвреживанию взрывных устройств

18 сентября 2017, 14:50       Комментарии

Спецслужбы отрабатывали условные террористические атаки на здания, ситуации с захватом заложников, обезвреживанием взрывных устройств и ликвидацией террористов.
В учениях принимали участие сотрудники ГКНБ, МЧС, МВД, Генерального штаба Вооруженных сил КР, Минздрава и органов местного самоуправления.
В госкомитете отметили, что участники показали должный уровень подготовки и согласованность действий. Кадры с учений смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан.
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