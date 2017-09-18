Взрывы, террористы и заложники — все это условно. Кадры с учений ГКНБ

18 сентября 2017, 14:50 Комментарии

Спецслужбы отрабатывали условные террористические атаки на здания, ситуации с захватом заложников, обезвреживанием взрывных устройств и ликвидацией террористов.

В учениях принимали участие сотрудники ГКНБ, МЧС, МВД, Генерального штаба Вооруженных сил КР, Минздрава и органов местного самоуправления.

В госкомитете отметили, что участники показали должный уровень подготовки и согласованность действий. Кадры с учений смотрите в фотоленте Sputnik Кыргызстан.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });