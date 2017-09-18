Атамбаев впервые примет участие в работе Генассамблеи ООН — программа

18 сентября 2017, 15:05 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев впервые примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе визита глава государства выступит в общих дебатах Генеральной ассамблеи - главного совещательного органа ООН. Тема нынешних дебатов "С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете".

Состоится заседание по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии. Данное мероприятие проводится по инициативе Кыргызстана, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы как в Кыргызстана, так в Центральной Азии.

В пресс-службе напомнили, что в 2013 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе КР была принята специальная резолюция, позволившая добиться существенного прогресса в технической подготовке к рекультивации урановых объектов, проведении исследований оценки их воздействия на окружающую среду, создании конкретных механизмов финансирования.

В ходе планируемого специального заседания Атамбаев доведет до сведения международного сообщества информацию о достижениях страны в решении данной проблемы, а также обсудит с международными партнерами дальнейшие направления поддержки и первоочередные меры сотрудничества, в том числе необходимость принятия новой соответствующей резолюции ГА ООН.

Помимо этого, президент лики примет участие в совещании высокого уровня, проводимого программой развития ООН и управлением по поддержке миростроительства ООН на тему "Цели устойчивого развития в действии: возглавляемые и принадлежащие стране".

В ходе данного спецсовещания президент расскажет о ряде принятых мер и опыт Кыргызстана в инновационных подходах реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Планируется встреча Атамбаева с Генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Далее глава страны встретится с представителями крупных транснациональных компаний США в порядке продолжения состоявшегося диалога в рамках первого визита торговой миссии США в Кыргызстан и проведения кыргызско-американского бизнес форума в июле.

В прошлом году из-за проблем со здоровьем Атамбаев не смог посетить Нью-Йорк. Президент во время пересадки в аэропорту Турции почувствовал боль в области груди, его госпитализировали. Он пробыл на лечении в Турции больше недели. Вместо него Кыргызстан представлял Эрлан Абдылдаев.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });