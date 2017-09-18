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Атамбаев впервые примет участие в работе Генассамблеи ООН — программа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448440-ru.html

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Атамбаев примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Мигранты из Кыргызстана — работать на москвичей или на земляков?

18 сентября 2017, 15:05       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев впервые примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе визита глава государства выступит в общих дебатах Генеральной ассамблеи - главного совещательного органа ООН. Тема нынешних дебатов "С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете".
Состоится заседание по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии. Данное мероприятие проводится по инициативе Кыргызстана, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы как в Кыргызстана, так в Центральной Азии.
В пресс-службе напомнили, что в 2013 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе КР была принята специальная резолюция, позволившая добиться существенного прогресса в технической подготовке к рекультивации урановых объектов, проведении исследований оценки их воздействия на окружающую среду, создании конкретных механизмов финансирования.
В ходе планируемого специального заседания Атамбаев доведет до сведения международного сообщества информацию о достижениях страны в решении данной проблемы, а также обсудит с международными партнерами дальнейшие направления поддержки и первоочередные меры сотрудничества, в том числе необходимость принятия новой соответствующей резолюции ГА ООН.
Помимо этого, президент лики примет участие в совещании высокого уровня, проводимого программой развития ООН и управлением по поддержке миростроительства ООН на тему "Цели устойчивого развития в действии: возглавляемые и принадлежащие стране".
В ходе данного спецсовещания президент расскажет о ряде принятых мер и опыт Кыргызстана в инновационных подходах реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Планируется встреча Атамбаева с Генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Далее глава страны встретится с представителями крупных транснациональных компаний США в порядке продолжения состоявшегося диалога в рамках первого визита торговой миссии США в Кыргызстан и проведения кыргызско-американского бизнес форума в июле.
В прошлом году из-за проблем со здоровьем Атамбаев не смог посетить Нью-Йорк. Президент во время пересадки в аэропорту Турции почувствовал боль в области груди, его госпитализировали. Он пробыл на лечении в Турции больше недели. Вместо него Кыргызстан представлял Эрлан Абдылдаев.
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