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Liglass просит продлить срок выплаты $37 млн по ВНК, он истекает завтра

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448439-ru.html

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18 сентября 2017, 15:12       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Компания Liglass Trading CZ, SRO обратилась в правительство с просьбой продлить срок выплаты 37 миллионов долларов за Верхне-Нарынский каскад ГЭС, сообщил Sputnik Кыргызстан вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев.
Сроки выплаты 37 миллионов, которые пойдут на погашение задолженности перед ПАО "Русгидро", неоднократно менялись. Исаков говорил о 15 сентября как о крайнем сроке истечения срока выплаты. Затем премьер-министр назвал новую дату - 18 сентября. Позже Госкомитет комитет промышленности, энергетики и недропользования заявил о 19 сентября.
"Они к нам в правительство обратились с официальным письмом о продлении срока выплаты. Мы это письмо направили в госорганы, чтобы они вынесли свое заключение. После того, как соберем все документы, представим их на рассмотрение премьер-министра. Надеемся уложиться за сегодня-завтра", - сообщил Зилалиев.
Он напомнил, что 19 сентября последний день и уже 20 числа необходимо принять решение.
"Их обращение мы должны рассмотреть по закону, если она безосновательно мы в одностороннем порядке денонсируем соглашение", - добавил вице-премьер.
10 июля этого года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".
Деятельность Liglass Trading вызвала много критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ, которые не верят в то, что она будет строить ГЭС.
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