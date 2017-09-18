Зилалиев: Руководство Liglass Trading попросило продлить сроки выплаты $37 млн

18 сентября 2017, 14:39 Комментарии

Руководство Liglass Trading попросило продлить сроки выплаты Кыргызстану $37 млн. об этом K-News сообщил вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, в прошлую пятницу, 15 сентября, гендиректор чешской компании Михаил Смелик направил в правительство КР письмо с просьбой продлить срок выплаты указанной суммы. Предыдущий срок истекает завтра, 19 сентября.

"Мы пока рассматриваем их просьбу и в ближайшее время дадим ответ. Специалисты работают по этому вопросу, и когда будем готовы огласить решение, проведем переговоры", — пояснил вице-премьер.

Зилалиев добавил, что в письме не указано, на какой срок Liglass Trading просит продлить сроки выплат.

Напомним, правительство Кыргызстана и частная компания из Чехии Liglass Trading CZ SRO 10 июня подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Предусматривается, что на первом этапе чешские инвесторы приступят к работам на Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, где строительство начинала российская компания "РусГидро". Проект по двум оставшимся ГЭС каскада — Нарынской ГЭС-1 и Нарынская ГЭС-2 — будет реализовываться уже после того, как в эксплуатацию введут две первые гидростанции.