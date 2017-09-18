Как сократить число ДТП в Кыргызстане: Просто соблюдайте правила

18 сентября 2017, 14:33 Комментарии

Бишкек, 18.01.17. /Тумара Туратбекова - Кабар/. Сотрудники ГУПМ 13 сентября обнародовали статистику за 2017 год о количестве дорожно-транспортных происшествий в стране, где сообщается, что за 8 месяцев текущего года в результате автонаездов погибли 500 человек.

Корреспондент "Кабар" опросил жителей страны об их видении, как можно сократить эти показатели до минимума.

Итак, чтобы всецело понять ситуацию и делать какие-либо выводы, необходимо определить, что из себя представляет дорожное движение. Заместитель начальника ГУПМ МВД КР Ыманалы Саркулов пояснил, что движение на дороге состоит из четырех составляющих: водитель, транспорт, дорога и пешеход.

"4 неразрывно связанных компонента, одна отсечка - и все пойдет наискосок. К примеру, если водитель будет строго соблюдать правила дорожного движения, транспортные средства будут технически исправны, дорожные элементы будут соответствовать требованиям и стандартам, а пешеходы будут проходить дорогу только в разрешенных для них местах, естественно, ДТП не будет", - пояснил Саркулов.

Алмаз Арыкбаев водитель с многолетним опытом (10 лет) поделился своим мнением, где призвал власть повысить штрафы и установить камеры на улицах.

"В Казахстане на каждом шагу установлены камеры, а штрафы недосягаемые. Конечно, водители не будут рисковать и сто раз подумают о том, как бы объехать улицу. А наши шумахеры видят, что гаишников нет и переезжают, например, двойную сплошную, тем самым затормаживая движение и образовывая аварийную ситуацию. Да даже если нерадивых водителей поймают, дело же дойдет до коррупции. Начнется сразу "э, брат, койчу". Вот самое интересное - сами предлагают взятку, а вечером в социальных сетях пишут: "В Кыргызстане все плохо, депутаты взяточники и т.д. Конечно, и патрульный виноват, что соглашается разобраться на месте", - высказался директор турфирмы Арыкбаев.

Как отмечает замначальника ГУПМ, повышение штрафа действительно способствует понижению числа ДТП. Так как в 2014 году в результате реформы происшествия на дорогах были уменьшены в разы.

"В 2013 страна испытала пик смертности, в результате ДТП погибли 1220 человек. В связи с чем на следующий год в Кыргызстане повысили штраф на все нарушения ПДД. Отмечу, в те годы многие водители, как и сегодня, выразили свое недовольство. А ведь ужесточение наказания повлияло на снижение транспортных аварий - на 200 погибших меньше. В 2014 году было зафиксировано 1022 погибших, с каждым годом цифры падают. За 8 месяцев 2017 года количество смертельных ДТП составило 504. Естественно, увеличение штрафа на 100% не решит вопрос, но в любом случае будет сдерживающим фактором для нарушителей. Так как именно по вине водителей совершается 87% ДТП", - добавил Саркулов.

Но это лишь одна сторона медали. О роли "сайгаков" на улицах республики рассказала пешеход без водительского удостоверения Зулайка Эркимбаева.

"Когда жила в Бишкеке, думала, что надо очистить подземки и сделать наземные переходы, но, прожив почти год в Москве, поняла, что дело не в этом. Здесь, в столице России, люди, чтобы не подниматься и спускаться лишний раз по лестнице, радуются наличиям зебры - так быстрее. Но дело даже не в разметках и т.д, ДТП в стране происходит по одной единственной причине - безответственность как пешеходов, так и водителей. Пешеходы перебегают, где им вздумается, иногда и в развалочку, будто так и положено. Необходимо изменить сознание людей, что нам не по силам. Кстати, москвичи не перебегают, где попало, потому что их за это штрафуют. А в КР я даже не видела, чтоб кого-то из пешеходов-сайгаков привлекали к ответственности",- поделилась своими рассуждениями журналистка Зулайка.

К слову, из статистики ГУПМ следует, что именно 43% ДТП - это наезд на пешехода.

"В дорожном происшествии, как показывает практика, не всегда виноват водитель. Нередко сами пешеходы оказываются нарушителями общественного порядка. С начала года 622 из них оштрафованы административным взысканием в сумме 500 сом",- подчеркнул замминистра ГУПМ Саркулов.

При выполнении своих прямых обязанностей не в урон обществу не только количество ДТП сократится, но и Кыргызстан станет лучше.