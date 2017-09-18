У Liglass Traiding есть деньги для реализации проектов по ВНК ГЭС – Михаил Смелик

18 сентября 2017, 14:37 Комментарии

Бишкек, 18.09.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. У Liglass Traiding CZ SRO есть деньги для реализации проектов по ЗАО Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке сообщил генеральный директор компании Михаил Смелик.

По его словам, раз уже компания заявила о намерении строить ГЭС, то, соответственно, у нее на это есть средства. Смелик рассказал, что выбрал компанию Liglass Traiding для реализации проектов в Кыргызстане потому, что она на 100% принадлежит ему.

"Компания чистая, за ней нет никаких долгов или банкротства. Я всегда делаю так, чтобы компания в последние 2-3 года не занималась ничем, дабы была готова к новому проекту. Я это практикую везде", - сказал глава чешской компании.

Михаил Смелик добавил, что ежегодный оборот его компании составляет 100 млн евро.

В 2008 году, как стало известно, оборот компании составлял 700 млн долларов.

Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.

Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.