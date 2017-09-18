Строительство школ в жилмассивах Бишкека решит целый ряд инфраструктурных проблем - мэрия

18 сентября 2017, 14:42 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. C 2015 года в новостройках Бишкека было построено четыре школы. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал начальник Общественно-государственного управления капительного строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов.

По его данным, с 2015 года были сданы в эксплуатацию четыре школы в жилмассивах "Ала-Тоо" на 1200 мест, "Дордой" - 960 мест и Калыс Ордо – 560 мест; также школа в жилмассиве "Энесай", работавшая с 2006 года, актом государственной приемочной комиссии в 2016 году была переведена в муниципальный сектор.

"За последние 27 лет в Бишкеке было построено 30 образовательных учреждений, из них 25 - это средние школы, а остальные были переоборудованы в детские сады. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вопрос с проблемой нехватки школьных мест исчерпан. Он и сегодня остается острым. Вокруг города Бишкек находятся 49 жилмассивов, и проблема с нехваткой мест в школьных и дошкольных учреждениях на сегодня является одной из главных", - подчеркнул Омурканов.

Он отметил, что строительство школ в новостройках столицы способно решить ряд инфраструктурных проблем. К примеру, при строительстве школы на предполагаемой территории проводятся линии электропередач, территория обеспечивается водоснабжением, а также строятся дренажные сооружения.

"К тому же это может решить проблему с пробками на дорогах. Родителям не придется больше вести через весь город своего ребенка в школу, если появится возможность для обучения вблизи дома", - аргументировал Омурканов.

Также он сообщил, что до конца учебного года в 2018 году по линии ОГУКС планируется ввод в эксплуатацию школы в жилом массиве "Ак –Ордо" на 960 мест и строительство школ в жилом массиве "Мурас-Ордо".