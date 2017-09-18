Презентационный ролик Бегимай Карыбековой на конкурсе "Мисс мира 2017" в Китае

18 сентября 2017, 14:24 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 19-летняя Бегимай Карыбекова представит Кыргызстан на конкурсе "Мисс мира 2017", который пройдет в Китае с 15 октября до 20 ноября 2017 года. Об этом Карыбекова сообщила агентству "Кабар".

"Подготовка идёт полным ходом. Я буду стараться достойно представить нашу страну", - заявила модель.

В преддверии конкурса она подготовила презентационный ролик, который снял режиссер Эрик Ибраев.

Напомним, Карыбекова принимала участие в ряде международных конкурсов красоты. Ранее она стала обладателем Гран-при в "Miss Tourism Eurasia", также она представила Кыргызстан на конкурсах "Top Model Of The World 2016" и "Miss Intercontinental 2016".