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Ветеран Ат-Башинского района Садыбакасов: Призываю всех в единстве и согласии проголосовать за Сооронбая Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/veteran-a...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448433-ru.html

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18 сентября 2017, 14:28       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Сооронбай Жээнбеков очень терпеливый, простой человек. Он ни разу не запятнал доброго имени своего отца, вырос в многодетной, дружной семье, в строгом воспитании, честный и добропорядочный. Он не терпит лжи. Так охарактеризовал кандидата на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова ветеран Ат-Башинского района Нарынской области Курманбек Садыбакасов на встрече кандидата с избирателями.
По его словам, о Сооронбае Жээнбекове отзываются положительно от мала до велика, начиная от простого фермера до высокопоставленных руководителей. "Мы уже 25 лет как независимы, у нас свобода слова и мысли. Особенно некоторые СМИ разносят просто невероятные сплетни. Однако мы не слышали и не читали отрицательные статьи про семью СооронбаяЖээнбекова, его родных и о нем самом. Значит, это говорит о его высоких человеческих качествах", - сказал аксакал.
Он напомнил, что во время поездки в Татарстан президент Алмазбек Атамбаев во время своего интервью охарактеризовал Сооронбая Жээнбекова, как одного из кыргызских сыновей, сохранивших единство Кыргызстана в 2010 году. "Сооронбай Жээнбеков прошел путь с самых низов и дошел до самых высоких должностей. Это качество также достойно похвалы. Он начинал с обычного зоотехника, стал премьер-министром страны. Сооронбай Жээнбеков оправдает наши надежды, давайте поддержим его кандидатуру! Народ Ат-Башы в согласии и единстве проголосуем за Сооронбая Жээнбекова", - призвал ветеран своих земляков.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>

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