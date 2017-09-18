З.а.КР К.Абылов: Проголосуем за Сооронбая Жээнбекова - достойного продолжателя начинаний последних 6 лет!

18 сентября 2017, 14:46 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. За годы независимости нас очень много и часто обманывали политики, мы много раз обжигались, обратился заслуженный артист Кыргызской Республики Кумондор Абылов к избирателям Ак-Талинского района Нарынской области, пришедшим на встречу с кандидатом на пост Президента КР Сооронбаем Жээнбековым.

"Я уже два раза приезжал к вам, сами знаете с кем. Потому что верил, что они будут работать, откроют МТС, сделают что-то для народа вне предвыборных обещаний. О стране промолчу, говорили: "Мы сделаем для вас то, это, проведем чистую воду, вот перед вами стоит ваш сын Кумондор" и призывали меня в свидетели. Позже я со стыда не мог появиться в родном селе. Потом я призадумался – за последние 6 лет не было никаких революций, митингов или перекрытий дорог, никто не стрелял в свой народ. Ведь до этого были застрелены около 100 наших ребят, убиты бизнесмены, спортсмены, каскадеры – ничего такого за последние 6 лет мы не наблюдаем. Подумав по справедливости, я решил, что это заслуга партии и этого человека. Кроме того, Сооронбай Жээнбеков из честной семьи", - отметил Кумондор Абылов.

По его словам, ни в одном СМИ или соцсетях не найдешь плохое о Сооронбае Жээнбекове. "Ни одна газета или телеканал не смогли сказать что-либо плохое, потому что у них нет фактов. Потому что этот человек своим прирожденным профессионализмом и знаниями достиг сегодняшнего уровня. Наш кандидат не продавал землю, не распродавал кыргызские месторождения. За последние 6 лет мы стали свидетелями очень хороших начинаний, прошу вас проголосовать за Сооронбая Жээнбекова, который достойно продолжит эти начиная!", - сказал Кумондор Абылов.

<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>