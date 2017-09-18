Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +27°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Скандал вокруг Liglass — чешская компания хочет подать в суд на критиковСкандал вокруг Liglass — чешская компания хочет подать в суд на критиковСмелик удивился, узнав, что "РусГидро" намерен подать в суд на Кыргызстан из-за денонсации соглашения по ВНК ГЭССмелик удивился, узнав, что "РусГидро" намерен подать в суд на Кыргызстан из-за денонсации соглашения по ВНК ГЭС

Атамбаев примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366491_at...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448431-ru.html

Похожие новости

Поздравительные телеграммы Путина, Мирзиёева, Лукашенко, Назарбаева и главы КНР в адрес Атамбаева

Каждый второй павильон в Бишкеке работает незаконно

Атамбаев впервые примет участие в работе Генассамблеи ООН — программа

Конкурс госрекламы "Импульс" принимает работы до 16 октября

Мигранты из Кыргызстана — работать на москвичей или на земляков?

18 сентября 2017, 14:21       Комментарии

Алмазбек Атамбаев примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает отдел информационнной политики аппарата президента КР.
В ходе визита глава государства выступит в общих дебатах Генассамблеи "С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете".
Атамбаев также примет участие в специальном заседании высокого уровня по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии. Данное мероприятие проводится по инициативе Кыргызской Республики, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы в Кыргызстане и Центральноазиатском регионе в целом.
В 2013 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Кыргызской Республики была принята специальная резолюция
№ 68/218, позволившая добиться существенного прогресса в технической подготовке к рекультивации урановых объектов, проведении исследований оценки их воздействия на окружающую среду, создании конкретных механизмов финансирования.
В ходе планируемого специального заседания глава государства доведет до сведения международного сообщества информацию о достижениях Кыргызской Республики в решении данной проблемы, а также обсудит с международными партнерами дальнейшие направления поддержки и первоочередные меры сотрудничества, в том числе необходимость принятия новой соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.
Также президент КР примет участие в совещании высокого уровня, проводимого Программой развития ООН и Управлением по поддержке миростроительства ООН на тему: "Цели устойчивого развития в действии: возглавляемые и принадлежащие стране". В ходе данного специального совещания глава государства осветит ряд принятых мер и опыт Кыргызской Республики в инновационных подходах реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
В рамках участия в Генеральной ассамблее ООН Алмазбек Атамбаев проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Кроме того, в продолжение состоявшегося диалога в рамках первого визита торговой миссии США в Кыргызскую Республику и кыргызско-американского бизнес форума, прошедшего с 10 по 11 июля в Бишкеке, в Нью-Йорке глава государства встретится с представителями крупных транснациональных компаний США, в числе которых Citi, Visa, Baker McKenzie, GeneralElectric, Microsoft, JohnDeere, Oppenheimer&Co, AGCOCorporation, APAICS, CalatravaGrace, USEXIMBank, Mirae Asset Global Investments и т.д.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум