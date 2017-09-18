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Дело Саляновой. Защита не верит судье и заявляет об очередном отводе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366492_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448430-ru.html

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18 сентября 2017, 14:24       Комментарии

В Ленинском районном суде города Бишкек ведется судебный процесс по делу депутата парламента Аиды Саляновой. В зале заседания по-прежнему не утихают споры. Во время дачи показаний подсудимой Аиды Саляновой один из защитников задал вопрос своей подзащитной. Однако прокурор возразил, заявив, что вопросы являются наводящими и попросил их снять.
Судья согласился с его мнением. Данный факт вызвал негодование у стороны защиты. Адвокаты отметили, что судья не желает изучить все дело и понять его. И сейчас он желает, как можно скорее избавиться от них. После чего общественный защитник Рабига Сыдыкова заявила судье очередной отвод.
"В вашей беспристрастности я не уверена. Я вижу, насколько вы пристрастны. Поэтому я вам заявляю отвод", - заявила Сыдыкова.
Затем судья удалился в совещательную комнату.

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