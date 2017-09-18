Попытка изнасилования ребенка 1,5 года в Бишкеке — заведено дело

18 сентября 2017, 14:16 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В попытке изнасилования девочки полутора лет в Бишкеке подозревается молодой строитель, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД столицы.

15 сентября милиционеры приехали на вызов в один из столичных домов. Хозяева сообщили, что 18-летний строитель, который помогал им в ремонте дома, надругался над их дочкой.

"Парня задержали, он сейчас в СИЗО. Отрицает свою вину. Когда девочку осмотрели, нашли следы насильственных действий. Назначен ряд экспертиз, по их результатам следователи примут соответствующее решение", - рассказали в пресс-службе.

По факту заведено уголовное дело.

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