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Попытка изнасилования ребенка 1,5 года в Бишкеке — заведено дело

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448429-ru.html

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18 сентября 2017, 14:16       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. В попытке изнасилования девочки полутора лет в Бишкеке подозревается молодой строитель, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД столицы.
15 сентября милиционеры приехали на вызов в один из столичных домов. Хозяева сообщили, что 18-летний строитель, который помогал им в ремонте дома, надругался над их дочкой.
"Парня задержали, он сейчас в СИЗО. Отрицает свою вину. Когда девочку осмотрели, нашли следы насильственных действий. Назначен ряд экспертиз, по их результатам следователи примут соответствующее решение", - рассказали в пресс-службе.
По факту заведено уголовное дело.
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