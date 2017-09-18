Скандал вокруг Liglass — чешская компания хочет подать в суд на критиков

18 сентября 2017, 14:22 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. На лиц, обрушившихся с критикой и обвинениями в адрес Liglass Trading CZ, SRO, подадут в суд, заявил ее гендиректор Михаэль Смелик на пресс-конференции в Бишкеке.

Компания выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. До 19 сентября она должна внести взнос в размере 37 миллионов долларов, которые направят на погашение долга перед ПАО "Русгидро".

"Хочу подчеркнуть, что мы готовы реализовать и довести до конца наши проекты. Работа не остановилась, специалисты работают", - сказал Смелик.

По его словам, сразу после подписания, с 11 июля, начались "ложь и охота на фирму, на него лично и его фамилию" в виде большого количества критических публикаций и интервью, в том числе таких политиков, как Эдиль Байсалов, Феликс Кулов и Темир Сариев. Среди них звучали и обвинения в отмывании средств.

Смелик заявил, что тендер был проведен по всем правилам и в комиссию входили 40 человек.

"Мою жену и четверых детей даже по ночам фотографируют журналисты, снимки появляются в публикациях. За что? За то, что мы хотим принести инвестиции и построить ГЭС", - сказал он.

Глава компании заявил, что скандалы привели к тому, что международный банк Barclays 2 августа отказался от сотрудничества с партнером чешской компании, чтобы не рисковать в этой "медиаохоте".

"У меня и компании сорок счетов в Unikredit. Теперь они находятся в режиме специального рассмотрения. Хочу заплатить 50 долларов за телефон, но не могу, потому что счета изучает комиссия", - сказал Смелик.

Он добавил, что сейчас юристы готовят обращения в суд, чтобы взыскать моральный и материальный ущерб. На кого будут подавать иски, он не ответил, но точно на Байсалова.

Директор по проектам в Средней Азии компании Liglass Trading CZ, SRO Иржи Войтеховски пояснил, что действительно 40 счетов заморожены, но это не отразится на финансировании проектов в Кыргызстане.

10 июля текущего года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить задолженность перед ПАО "Русгидро".

Деятельность Liglass Trading вызвала много критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ.

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