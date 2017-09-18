Конкурс госрекламы "Импульс" принимает работы до 16 октября

18 сентября 2017, 14:30 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Конкурс государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", продолжает прием работ сезона-2017.

К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017-го. Работы можно загрузить на сайте конкурса.

В 2017 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях - видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация и в четырех специальных - "Гран-при 2017", "Трендсеттер года", "Наш характер" и "Признание Интернета".

Победителей традиционно определит жюри, в которое вошли представители рекламной индустрии, медиаэскперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти. Выбрать лучшую государственную рекламу могут и пользователи Рунета, проголосовав на сайте конкурса в ноябре 2017 года. Подведение итогов состоится в декабре в МИА "Россия сегодня". Победители получат памятные статуэтки "Импульс", символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

Конкурс традиционно проходит при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал Вести.Ru, ведущее российское СМИ о рекламе, маркетинге и PR Sostav.ru. Отраслевыми партнерами "Импульса" стали ассоциации АКАР, IAB Russia, РАМУ, IN+OUT, РАСО, АКОС, АКМР, портал и издание по рынку наружной рекламы OOH Mag, а также Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и официальное представительство МФК "Каннские львы" в России. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают РИА "ФедералПресс" и Ассоциация менеджеров.

"Импульс" - конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Его организатором выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой являются оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

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