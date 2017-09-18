Миссия Всемирного банка оценит текущую ситуацию в здравоохранении Кыргызстана

18 сентября 2017, 14:16 Комментарии
18 сентября министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с миссией Всемирного банка во главе со старшим экономистом
Хай Тай Хонг Нгуен.
По данным пресс-службы Минздрава, команда экспертов оценит реализацию текущих планов и Национальной программы "Ден соолук" в рамках широкосекторального подхода (SWAp).
Миссия примет участие в подготовке пост-Национальной программы реформирования системы здравоохранения "Ден Соолук", проведет различные встречи и рабочие сессии с заинтересованными сторонами на местах.
"Хотел бы услышать открытый разговор, как дальше выстраивать отношения. Необходимо сделать анализ, что у нас идет не так, а в разработке стратегии нового здравоохранения учесть все объективные реалии страны. Также необходимо гармонизировать закупки, разработать конкретную систему, по каким правилам и процедурам их делать, чтобы не спорить так часто, как сейчас, с Минфином и не выслушивать упреки Счетной палаты. Нам очень важно решение вопроса подготовки кадров. Разве можно реализовать какой-то процесс без хороших кадров, когда мы уже говорим о 50% пороге пенсионеров в здравоохранении?! И кто придет им на замену завтра?" – сказал Батыралиев.
По его словам, 27 сентября запланирована закладка капсулы под строительство перинатального центра при Национальном центре охраны и материнства и детства при поддержке Немецкого банка развития.
"Благодаря донорам, мы смогли продлить "Ден соолук" на 2017-2018 годы и в данный момент активно работаем по разработке новой стратегии до 2040 года. Мы высоко ценим оказанную за двадцать пять лет донорскими организациями помощь Кыргызстану, которая помогает в стабилизации страны, взявшей курс на демократическое развитие", – подытожил министр.