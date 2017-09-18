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Игорь Шестаков: Объединение Бабанова и Торобаева – сильный политический ход

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/igor-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448425-ru.html

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18 сентября 2017, 14:24       Комментарии

Объединение политиков — это всегда важное событие, в этой связи создание союза между Омурбеком Бабановым и Бакытом Торобаевым – если не переломный момент в предвыборной гонке, то уж точно демонстрация политической силы. В этом уверен политолог Игорь Шестаков.
"Процессы, когда вокруг двух основных кандидатов – Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова – объединяются политические силы, вполне закономерны. На этих выборах, в отличие от 2011 года, в стране нет общенационального лидера, зато есть два кандидата, которые имеют равные шансы, поэтому остальные участники будут группировать вокруг них", — отмечает И.Шестаков.
По его словам, объединение, о котором было объявлено накануне, свидетельствует о нескольких вещах: во-первых, Омурбек Бабанов с Бакытом Торобаевым уже работали вместе в рамках предвыборной кампании в 2010 году, в определенной степени они пришли к тому же соглашению, что и 7 лет назад. Поэтому их объединение не носит спонтанный характер.
"Что касается Адахана Мадумарова, то тут понятно, что на выборах у него не было шансов на победу. Если в 2011 году на выборах он занял второе место, то на сегодняшний момент у него этих шансов нет", — подчеркивает политолог.
Шестаков отметил: создание политический союзов – сильный политический ход, залог определенной общественно-политической стабильности, поскольку политическим союзам намного проще определиться со своей тактикой, действиями, чем двум отдельным политикам. Такой ход стабилизирует два политических центра.

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