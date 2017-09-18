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Брат решил покатать сестренок: Lexus попал в ДТП в Чон-Алае, погибли две девочки, еще двое пострадали

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/brat-resh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448424-ru.html

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18 сентября 2017, 14:01       Комментарии

Ош, 18.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Чон-Алайском районе автомобиль LexusRX 300 попал в ДТП, в результате которого две девочки погибли, еще две девочки и водитель пострадали. Об этом сообщили в патрульной милиции Ошской области.
Авария произошла на 112 км автодороги Сары-Таш — Карамык 17 сентября примерно в 14:15.
По информации милиции, 17-летний житель села Карамык, взяв автомобиль отца LexusRX 300, решил покатать своих сестренок. Сообщается, что водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и упала в овраг.
В результате аварии 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, еще одна умерла в больнице. Еще две девочки, возраст которых пока не уточняется, и водитель госпитализированы в районную больницу и находятся под наблюдением врачей.

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