Брат решил покатать сестренок: Lexus попал в ДТП в Чон-Алае, погибли две девочки, еще двое пострадали

18 сентября 2017, 14:01 Комментарии

Ош, 18.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В Чон-Алайском районе автомобиль LexusRX 300 попал в ДТП, в результате которого две девочки погибли, еще две девочки и водитель пострадали. Об этом сообщили в патрульной милиции Ошской области.

Авария произошла на 112 км автодороги Сары-Таш — Карамык 17 сентября примерно в 14:15.

По информации милиции, 17-летний житель села Карамык, взяв автомобиль отца LexusRX 300, решил покатать своих сестренок. Сообщается, что водитель не справился с управлением, машина вылетела с дороги и упала в овраг.

В результате аварии 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, еще одна умерла в больнице. Еще две девочки, возраст которых пока не уточняется, и водитель госпитализированы в районную больницу и находятся под наблюдением врачей.