Глава Liglass Traiding прокомментировал негативные заявления кыргызских политиков в СМИ

18 сентября 2017, 14:08 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Компания Liglass Traiding CZ SRO готова реализовать проекты по ЗАО Верхне-Нарынский каскад ГЭС и довести его до конца. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил Генеральный директор компании Liglass Traiding CZ SRO Михаил Смелик.

По его словам, они приехали в Бишкек по приглашению правительства для переговоров.

"Наша работа не приостановлена. Мы работаем с нашими инженерами и специалистами. В Бишкеке мы уже открыли новый офис. Мы прибыли сюда из-за сложившейся ситуации после подписания договора. Мы, как бизнес-компания, прошли нереальную охоту со стороны медиа. Поэтому хотим объяснить нашу точку зрения", - сказал он.

Он рассказал, что хочет дать расклад по заявлениям Эдиля Байсалова, Феликса Кулова и Темира Сариева.

Как оказалось, Байсалов обвинил Смелика и его компанию в невыплате гарантийного взноса в рамках тендера. И что, в общем, сам тендер был незаконным, поэтому его итоги необходимо отменить.

"Мы потом показали нашим партнерам тот гарантийный взнос. Минфин подтвердил документ. Мы действовали только в рамках закона. Тендер был открытым, в комиссии сидели 40 человек. За ситуацией также следили массмедия. Феликс Кулов в интервью чешскому журналу обвинил правительство Кыргызстана в намерении отмыть деньги. То есть он сказал, что правительство КР нашло какие-то деньги, которые хочет отмыть через нас. А Темир Сариев заявил, что тендер на строительство малых ГЭС оказался нелегитимным", - сказал он.

Михаил Смелик сообщил, что из-за подобных публикаций в СМИ пошатнулась репутация компании на международном уровне.

"У меня 40 счетов в группе ЮниКредит. Теперь на основе этой охоты со стороны СМИ они находятся в режиме специального рассмотрения комиссии. За это время я не могу ими пользоваться. Наши партнеры по всему миру говорят нам, что не нужно инвестировать в Кыргызстан. Мы же хотели вложить средства в вашу страну, потому что изучали рынок три года", - добавил глава Liglass Traiding

Смелик добавил, что помимо указанных лиц негатив идет и от других политиков.

"Это лишь 20% от того, что на нас посыпалось", - отметил он.

Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.

Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.