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ФК "Алай" досрочно стал чемпионом Кыргызстана по футболу

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/fk-alai-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448422-ru.html

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18 сентября 2017, 14:12       Комментарии

Ош, 18.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ошский футбольный клуб "Алай" досрочно стал чемпионом Кыргызстана. Клуб накануне сыграл вничью с канстким "Абдыш-Атой" и это позволило им за три тура до окончания турнира стать чемпионом республики.
Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев сегодня встретился с футболистами и поздравил ребят с чемпионским титулом. На встрече приняли участие вице-президент клуба "Алай" Сейитбек Аматов, игроки и тренерский состав команды.
""Алай" стал четырехкратным чемпионом республики. Это для нас большая победа. Но это победа не только команды "Алай", это победа всех жителей, всех болельщиков команды", - сказал мэр Оша.
По его словам, в последние годы в Кыргызстане растет число граждан, которые занимаются различными видами спорта и это очень хорошая тенденция.
Вице-президент клуба "Алай" Аматов подарил мэру Кадырбаеву футбольный мяч, с которым накануне команда завоевала чемпионский титул, с автографами всех игроков и тренеров клуба.

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