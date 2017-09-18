ФК "Алай" досрочно стал чемпионом Кыргызстана по футболу

18 сентября 2017, 14:12 Комментарии

Ош, 18.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Ошский футбольный клуб "Алай" досрочно стал чемпионом Кыргызстана. Клуб накануне сыграл вничью с канстким "Абдыш-Атой" и это позволило им за три тура до окончания турнира стать чемпионом республики.

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев сегодня встретился с футболистами и поздравил ребят с чемпионским титулом. На встрече приняли участие вице-президент клуба "Алай" Сейитбек Аматов, игроки и тренерский состав команды.

""Алай" стал четырехкратным чемпионом республики. Это для нас большая победа. Но это победа не только команды "Алай", это победа всех жителей, всех болельщиков команды", - сказал мэр Оша.

По его словам, в последние годы в Кыргызстане растет число граждан, которые занимаются различными видами спорта и это очень хорошая тенденция.

Вице-президент клуба "Алай" Аматов подарил мэру Кадырбаеву футбольный мяч, с которым накануне команда завоевала чемпионский титул, с автографами всех игроков и тренеров клуба.