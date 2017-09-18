Смелик удивился, узнав, что "РусГидро" намерен подать в суд на Кыргызстан из-за денонсации соглашения по ВНК ГЭС

18 сентября 2017, 14:17 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Глава чешской компании Liglass Traiding CZ SRO Михаил Смелик был удивлен, узнав, что "РусГидро" намерен подать иск в Международный арбитраж на правительство Кыргызстана из-за денонсации соглашения по строительству ЗАО Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Об этом бизнесмен заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в СМИ появилось сообщение о том, что "РусГидро" не намеревался отказываться от проекта по строительству ГЭС В Кыргызстане.

"Надо признаться, что я был удивлен, прочитав в наших газетах о том, что гендиректор "РусГидро" готовиться подать в Международный арбитраж. Ситуация, которая сложилась сейчас, для нас неожиданная. Как говорится, форс-мажор. Потому что мы сейчас не можем ничего регулировать. Здесь стоит вопрос политики и геополитики", - заключил он.

Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.

Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.