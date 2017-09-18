Глава Liglass Traiding не стал говорить заплатят они $37 млн до завтра Кыргызстану или нет

18 сентября 2017, 13:51 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Генеральный директор чешской компании Liglass Traiding CZ SRO Михаил Смелик не стал говорить, будут ли они выплачивать 37 млн долларов правительству Кыргызстана согласно договору по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, из-за постоянных негативных публикаций в СМИ о компании и личности самого Смелика он не может сказать что-то конкретное.

Все будет ясно после того, как пройдут переговоры с их партнерами, то есть с правительством Кыргызстана.

"Будет некорректно отвечать на этот вопрос сегодня. Готова итоговая версия ТЭО", - сказал он.

Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.

Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.

По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.

Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.

Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.

Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.