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Глава Liglass Traiding не стал говорить заплатят они $37 млн до завтра Кыргызстану или нет

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-lig...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448420-ru.html

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18 сентября 2017, 13:51       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Генеральный директор чешской компании Liglass Traiding CZ SRO Михаил Смелик не стал говорить, будут ли они выплачивать 37 млн долларов правительству Кыргызстана согласно договору по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, из-за постоянных негативных публикаций в СМИ о компании и личности самого Смелика он не может сказать что-то конкретное.
Все будет ясно после того, как пройдут переговоры с их партнерами, то есть с правительством Кыргызстана.
"Будет некорректно отвечать на этот вопрос сегодня. Готова итоговая версия ТЭО", - сказал он.
Отметим, что Liglass Trading выиграла тендер на строительство в Кыргызстане Верхне-Нарынского каскада ГЭС и еще десяти малых гидроэлектростанций.
Соглашения были подписаны 10 июля в Бишкеке представителями компании и правительства Кыргызстана.
По соглашению, инвестор должен внести 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции" для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading.
Напомним, в начале января 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашение с Россией по строительству ВНК ГЭС, подписанное в 2012 году.
Российская компания "РусГидро", занимавшаяся реализацией проекта, заявила, что компания вложила в проект 37 млн долларов США и потребовала у Кыргызстана выплатить их.
Срок по выплате 37 млн долларов согласно соглашению заканчивается завтра, 19 сентября.

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