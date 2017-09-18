В Бишкеке пройдут дни культуры Беларуси

18 сентября 2017, 13:56 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Кабар/. В следующем 2018 году в Бишкеке пройдут дни культуры Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, договоренность о проведении культурных мероприятий была озвучена в ходе встречи Министра культуры, информации и туризма Тугелбая Казакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь Андреем Страчко.

В частности, между сторонами были достигнуты договоренности о проведении Дней кино Беларуси, концерта с участием творческих коллективов и исполнителей и других культурных мероприятий.

Вместе с тем Казаков предложил Страчко рассмотреть вопрос кыргызско-белорусского сотрудничества в области переводов литературы на государственные языки двух стран.

Кроме того, обсуждался вопрос открытия прямого или чартерного авиарейса между Минском и Бишкеком. Стороны договорились, что приложат все усилия и проработают данный вопрос.