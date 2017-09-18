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С.Жээнбеков: Период ухода родителей за детьми с ограниченными возможностями будет включен в трудовой стаж

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448418-ru.html

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Достойная работа или утечка мозгов: школьники обсудили все за и против трудовой миграции

18 сентября 2017, 13:58       Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. В рамках своей избирательной кампании в Ат-Башинском районе Нарынской области кандидат на пост Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков посетил инвалида 1 группы РахатбекаУсенкожоева, награжденного медалью "Данк" за стойкость духа.
С.Жээнбеков в беседе с Рахатбеком Усенкожоевым отметил, что он доказал своим упорством и трудолюбием, что в этой жизни можно победить все невзгоды и проблемы. "Ты являешься примером для многих молодых людей, которые, не имея никаких проблем со здоровьем, все ждут, когда им найдут работу или сидят на иждивении у родных. Как оказалось, если человек хочет достойно жить, он найдет путь решения. Твое мастерство кормит тебя и твоих детей. Мы гордимся тобой!", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
В ходе беседы Рахатбек Усенкожоев затронул вопрос государственной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. С.Жээнбеков сообщил, что прорабатывается вопрос о повышении суммы пособий для людей с ограниченными возможностями до прожиточного минимума. Беседуя с родителями Рахатбека он отметил, что рассматривается возможность включения в трудовой стаж период ухода родителей за детьми с ограниченными возможностями до их совершеннолетия.
С.Жээнбеков пожелал Рахатбеку Усенкожоеву и его родным здоровья, терпения и всех благ.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>

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