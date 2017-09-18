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Для акталинцев первоочередной проблемой является асфальтирование дороги Нарын-Баетов - Жээнбеков

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-akta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448417-ru.html

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18 сентября 2017, 14:03       Комментарии

Бищкек, 18.09.17 /Кабар/. Для акталинцев первоочередной проблемой сейчас является асфальтирование дороги Нарын-Баетов. Кроме этого, восстановление дамб на реке Нарын, строительство водозабора, обеспечение чистой питьевой водой – решение этих вопросов я возьму под контроль, сообщил кандидат в Президенты КР Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области.
Он подчеркнул, что во всех районных центрах страны, в том числе и в Ак-Талинском районе, будут проведены мероприятия по улучшению дорожной инфраструктуры внутренних дорог. "В этом году впервые выделены средства из республиканского бюджета для ремонта внутриреспубликанских дорог. На эти цели будут направлены 730 млн сомов. Работа в данном направлении будет продолжена. В 2016 году по всей стране в целом было построено 230 км дороги. На финансирование было выделено около 4,5 млрд сомов", - сообщил кандидат.
Он напомнил, что уже приезжал в этот район, когда был премьер-министром. "По моему поручению было выделено 50 млн сомов на реконструкцию моста на участке автодороги "Акталчат–Казарман". Все необходимые строительные работы в скором времени закончатся и возобновится транспортное сообщение через данный мост", – сказал Сооронбай Жээнбеков.
<ul> <li>Изготовитель: КНИА "Кабар"</li> <li>Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175</li> <li>Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> <li>Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 18.09.2017 г.</li> </ul>

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