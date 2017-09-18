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Видеорепортаж — Будни спасателей МЧС в Бишкеке

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448416-ru.html

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18 сентября 2017, 13:58       Комментарии

15 сентября АКИpress проводил онлайн-трансляцию деятельности экстренных служб Бишкека, где рассказал в том числе о работе сотрудников Службы спасения МЧС по Бишкеку. Наши корреспонденты провели полдня среди спасателей города Бишкек, которые ежедневно спасают нас с вами из различных ситуаций, посмотрели, как проходит их физподготовка, тренировочные занятия, а также в каких условиях они живут и работают.
Медсотрудники МЧС показали, как оказать первую помощь пострадавшему, что нужно и главное, чего нельзя делать в экстренных ситуациях.

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