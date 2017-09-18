Видеорепортаж — Будни спасателей МЧС в Бишкеке

18 сентября 2017, 13:58 Комментарии

15 сентября АКИpress проводил онлайн-трансляцию деятельности экстренных служб Бишкека, где рассказал в том числе о работе сотрудников Службы спасения МЧС по Бишкеку. Наши корреспонденты провели полдня среди спасателей города Бишкек, которые ежедневно спасают нас с вами из различных ситуаций, посмотрели, как проходит их физподготовка, тренировочные занятия, а также в каких условиях они живут и работают.

Медсотрудники МЧС показали, как оказать первую помощь пострадавшему, что нужно и главное, чего нельзя делать в экстренных ситуациях.