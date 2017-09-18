В мкр Аламедин-1 закончили установку уличного освещения (фото)

18 сентября 2017, 14:08 Комментарии

В микрорайоне Аламедин-1 завершены работы по установке уличного освещения. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Сотрудники муниципального предприятия "Бишкексвет" провели 1 тыс. 147 метров линии освещения.

"Как и обещалось, работы были завершены в указанные сроки. Что касается установленного освещения, то оно сразу было передано на баланс "Бишкексвет", - отметили в мэрии.

По словам жильцов, на данной территории из-за отсутствия освещения происходили кражи, в вечернее время родители боялись выпускать из дома детей, а теперь стало светло и безопасно, жители района выразили свою благодарность.