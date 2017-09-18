В Бишкеке стартовала "Неделя здорового питания" для городских школ

18 сентября 2017, 13:52 Комментарии

В рамках реализации пилотного проекта по улучшению школьного питания представительство Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в КР и автономная некоммерческая организация "Институт отраслевого питания" ИОП совместно с Управлением образования мэрии г. Бишкек с 18 по 22 сентября во всех городских школах и дошкольных образовательных организациях проводит мероприятие "Неделя здорового питания".

Торжественное открытие "Недели здорового питания" состоялось сегодня в столичной школе-гимназии № 64.

Цель мероприятия – распространение среди учащихся младших классов информации о пользе завтраков и поддержания интереса к вопросам правильного питания.

Силами учащихся школы-гимназии № 64 было подготовлено театрализованное представление "Полезная еда – залог здоровья навсегда!", а также проведены интерактивные игры на открытом воздухе и конкурс детских рисунков "Мой здоровый завтрак".