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В Бишкеке стартовала "Неделя здорового питания" для городских школ

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366488_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448414-ru.html

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Неделя здорового питания началась в бишкекских школах

Как бороться с переполненностью бишкекских школ, рассказали в мэрии

18 сентября 2017, 13:52       Комментарии

В рамках реализации пилотного проекта по улучшению школьного питания представительство Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) в КР и автономная некоммерческая организация "Институт отраслевого питания" ИОП совместно с Управлением образования мэрии г. Бишкек с 18 по 22 сентября во всех городских школах и дошкольных образовательных организациях проводит мероприятие "Неделя здорового питания".
Торжественное открытие "Недели здорового питания" состоялось сегодня в столичной школе-гимназии № 64.
Цель мероприятия – распространение среди учащихся младших классов информации о пользе завтраков и поддержания интереса к вопросам правильного питания.
Силами учащихся школы-гимназии № 64 было подготовлено театрализованное представление "Полезная еда – залог здоровья навсегда!", а также проведены интерактивные игры на открытом воздухе и конкурс детских рисунков "Мой здоровый завтрак".

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