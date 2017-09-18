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Всемирный Банк проведет оценку текущей ситуации в здравоохранении КР

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366489_vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448413-ru.html

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18 сентября 2017, 14:02       Комментарии

Сегодня, 18 сентября, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с миссией Всемирного Банка во главе со старшим экономистом Хай Тай Хонг Нгуен. Команда экспертов будет пребывать в Кыргызстане до 22 сентября с целью оценки и реализации текущих планов и Национальной программы "Ден соолук" в рамках широкосекторального подхода (SWAp). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Миссия примет участие в подготовке пост-Национальной программы реформирования системы здравоохранения "Ден Соолук", проведет различные встречи и рабочие сессии с заинтересованными сторонами на местах.
"Хотел бы услышать открытый разговор, как дальше выстраивать отношения, - обратился к представителям донорских организаций Талантбек Батыралиев. - Прошу оказания помощи по инвестиционному компоненту, где каждый гражданин страны может, как говорится, потрогать всё своими руками. Необходимо сделать анализ, что у нас идет не так, а в разработке стратегии нового здравоохранения учесть все объективные реалии страны. Также необходимо гармонизировать закупки, разработать конкретную систему, по каким правилам и процедурам их делать, чтобы не спорить так часто, как сейчас, с Минфином и не выслушивать упреки Счетной палаты. Нам очень важно решение вопроса подготовки кадров. Разве можно реализовать какой-то процесс без хороших кадров, когда мы уже говорим о 50-процентном пороге пенсионеров в здравоохранении?! И кто придет им на замену завтра? Моё мнение, что во всём надо исходить из реальных потребностей".
Министр признался, что долгие годы инвестиционные проекты оставались невыполненными, и только в последнее время появились какие-то подвижки. Так, на 27 сентября уже запланирована закладка капсулы в строительство перинатального центра при Национальном центре охраны и материнства и детства при поддержке Немецкого банка развития. Благодаря донорам стало возможным продлить "Ден соолук" на 2017-2018 годы. А в данный момент активно ведется работа по разработке новой стратегии до 2040 года, которая является частью основного курса страны "Таза Коом", нацеленного на модернизацию здравоохранения и активное использование достижения электронных технологий.

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