Жильцы 120 квартир в пятом микрорайоне требуют запретить стройку под окнами

18 сентября 2017, 14:06 Комментарии

Сегодня, 18 сентября, в 5-м микрорайоне на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова на придомовом участке строители стали устанавливать ограждение под строительство трехэтажного магазина. Об это сообщили местные жители.

Горожане отмечают, что история с разделением земли началась в феврале 2014 года. Первые владельцы земельного участка выкупили территорию и планировали построить девятиэтажный жилой дом. Но затем поняв, что жильцы будут отстаивать свои права, решили перепродать землю.

И сейчас к строительству пытаются приступить новые владельцы, при этом они изменили назначение и собираются строить трехэтажный магазин.

Жильцы хотели добиться правды в судах. Однако там они проиграли. Две инстанции оставили требования граждан без удовлетворения. Возмущенных бишкекчан тревожит расположение строения. По плану оно будет возведено на расстоянии 12 метров от близстоящих домов.

"Сегодня у нас начали строить забор и сказали, что наши все зеленые насаждения подпадают под территорию этого трехэтажного магазина детской одежды. Строить они будут напротив Ортосайского рынка и перекрестка. Там тротуар очень оживленный, и я не представляю, что там будет. Помимо этого, у нас на территории есть еще несколько подобных объектов. И если начнут строить эти, то и другие начнут. С акимиата к нам приезжали люди и сказали, что у застройщиков все законно. Единственное, что я не пойму, почему все это делается без согласия жильцов? Здесь около 120 квартир выступают против строительства", - рассказал председатель правления ТСЖ Фрунзе-67 Чинара Байсалова.

Жильцы обращаются к мэрии с просьбой помочь им добиться прекращения строительных работ. Сейчас, по словам местных жителей, они намерены вновь судиться с новыми застройщиками.