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Чешские инвесторы: Надеемся, что Кыргызстан решит проблемы с «РусГидро»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/cheshs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448410-ru.html

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18 сентября 2017, 13:33       Комментарии

Гендиректор Liglass traiding Михаил Смелик надеется, что правительство КР решит проблемы с международным арбитражным судом и компанией «РусГидро». Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.
По его словам, в одном из интервью российская компании «РусГидро» заявила, что была готова строить Верхне-Нарынский каскад ГЭС, но им в итоге отказали.
«Теперь компания «РусГидро» намерена обратиться в международный арбитраж по выплате $37 млн. Данная ситуация вокруг компании и строительства ВНК называется в международной ситуации форс-мажором. В этой ситуации уже нет бизнеса, невозможно при такой геополитике что-либо делать. На всех людей, которые пишут и говорят про нас неправду, мы намерены подать иски с возмещением финансового и морального ущерба. Мы также проведем переговоры с правительством, чтобы обговорить все острые вопросы», — добавил Смелик.

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