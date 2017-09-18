Чешские инвесторы: Надеемся, что Кыргызстан решит проблемы с «РусГидро»

18 сентября 2017, 13:33 Комментарии

Гендиректор Liglass traiding Михаил Смелик надеется, что правительство КР решит проблемы с международным арбитражным судом и компанией «РусГидро». Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в одном из интервью российская компании «РусГидро» заявила, что была готова строить Верхне-Нарынский каскад ГЭС, но им в итоге отказали.

«Теперь компания «РусГидро» намерена обратиться в международный арбитраж по выплате $37 млн. Данная ситуация вокруг компании и строительства ВНК называется в международной ситуации форс-мажором. В этой ситуации уже нет бизнеса, невозможно при такой геополитике что-либо делать. На всех людей, которые пишут и говорят про нас неправду, мы намерены подать иски с возмещением финансового и морального ущерба. Мы также проведем переговоры с правительством, чтобы обговорить все острые вопросы», — добавил Смелик.