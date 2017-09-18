Неделя здорового питания началась в бишкекских школах

18 сентября 2017, 13:38 Комментарии

В рамках реализации пилотного проекта по улучшению школьного питания представительство Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане и автономная некоммерческая организация "Институт отраслевого питания" ИОП совместно с Управлением образования мэрии Бишкека с 18 по 22 сентября во всех городских школах и дошкольных образовательных организациях проводится "Неделя здорового питания".

Открытие недели прошло в школе-гимназии № 64.

Цель мероприятия – распространение среди учащихся младших классов информации о пользе завтраков и поддержания интереса к вопросам правильного питания.

Ученики подготовили театрализованное представление "Полезная еда – залог здоровья навсегда!", а также проведены интерактивные игры на открытом воздухе и конкурс детских рисунков "Мой здоровый завтрак".