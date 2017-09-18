Государство покрывает меньше четверти затрат на финансирование программ по ВИЧ/СПИДу в КР

18 сентября 2017, 13:46 Комментарии

На долю государства приходится лишь 24% от общей суммы затрат на финансирование программ по ВИЧ/СПИДу в Кыргызстане. Такие данные привел глава Центра "СПИД" Улан Кадырбеков на конференции "Новые вызовы ВИЧ и ТБ" в Бишкеке.

Государство вносит минимальный вклад в финансирование программ по поддержке больных ВИЧ и СПИДом – порядка 24% от общей суммы. Основным донором является Глобальный фонд – 48%. На долю остальных доноров приходится 28% затрат.

"Запланированный бюджет — $71 млн 344 тыс. 265. За время согласований он был уменьшен на 32%. В итоге общий бюджет проекта госпрограммы, представленной правительству КР, составил $48 млн. 674 тыс. 64. Подтверждено было $33 млн. 104 тыс. 953", — сообщил Улан Кадырбеков.

Так, в 2015 году на лекарства и спецтесты государство выделило 2 млн. сомов, в 2016 – 20 млн. сомов, в 2017 – 20 млн. сомов. В 2018 году Кыргызстан планирует выделить на эти цели 40 млн. сомов.