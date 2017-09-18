Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент А.Атамбаев примет участие в 72-й Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеПрезидент А.Атамбаев примет участие в 72-й Генассамблее ООН в Нью-ЙоркеТри аварийные школы Бишкека будут вновь введены в эксплуатацию до ноября текущего годаТри аварийные школы Бишкека будут вновь введены в эксплуатацию до ноября текущего года

Государство покрывает меньше четверти затрат на финансирование программ по ВИЧ/СПИДу в КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/gosuda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448408-ru.html

Похожие новости

Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

Более 200 тысяч жителей Ошской области поддержали программу Омурбека Бабанова

Главы государств поздравляют А.Атамбаева с днем рождения

Атамбаев поздравил 9-ю Службу ГКНБ, занимающуюся охраной первых лиц государства, с 25-летием

Атамбаев поздравил 9-ю Службу ГКНБ, занимающуюся охраной первых ли государства, с 25-летием

18 сентября 2017, 13:46       Комментарии

На долю государства приходится лишь 24% от общей суммы затрат на финансирование программ по ВИЧ/СПИДу в Кыргызстане. Такие данные привел глава Центра "СПИД" Улан Кадырбеков на конференции "Новые вызовы ВИЧ и ТБ" в Бишкеке.
Государство вносит минимальный вклад в финансирование программ по поддержке больных ВИЧ и СПИДом – порядка 24% от общей суммы. Основным донором является Глобальный фонд – 48%. На долю остальных доноров приходится 28% затрат.
"Запланированный бюджет — $71 млн 344 тыс. 265. За время согласований он был уменьшен на 32%. В итоге общий бюджет проекта госпрограммы, представленной правительству КР, составил $48 млн. 674 тыс. 64. Подтверждено было $33 млн. 104 тыс. 953", — сообщил Улан Кадырбеков.
Так, в 2015 году на лекарства и спецтесты государство выделило 2 млн. сомов, в 2016 – 20 млн. сомов, в 2017 – 20 млн. сомов. В 2018 году Кыргызстан планирует выделить на эти цели 40 млн. сомов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум