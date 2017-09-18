Алмазбек Атамбаев примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

18 сентября 2017, 13:51 Комментарии

Алмазбек Атамбаев примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства выступит в общих дебатах Генеральной ассамблеи — главного совещательного органа ООН, тема – "С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете".

Атамбаев также примет участие в специальном заседании высокого уровня по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии. Мероприятие проводится по инициативе Кыргызстана, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы в КР и центральноазиатском регионе в целом.

Глава государства доведет до сведения международного сообщества информацию о достижениях Кыргызстана в решении данной проблемы, а также обсудит с международными партнерами дальнейшие направления поддержки и первоочередные меры сотрудничества, в том числе необходимость принятия новой соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Атамбаев примет участие в совещании высокого уровня, проводимого Программой развития ООН и Управлением по поддержке миростроительства ООН на тему: "Цели устойчивого развития в действии: возглавляемые и принадлежащие стране". Президент осветит ряд принятых мер и опыт Кыргызстана в инновационных подходах реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В рамках участия в Генеральной ассамблее ООН Алмазбек Атамбаев встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с

с представителями крупных транснациональных компаний США, в числе которых Citi, Visa, Baker McKenzie, GeneralElectric, Microsoft, JohnDeere, Oppenheimer&Co, AGCO Corporation, APAICS, Calatrava Grace, USEXIM Bank, Mirae Asset Global Investments.