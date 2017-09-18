В Кыргызстане смертность от туберкулеза по сравнению с 2001 годом снизилась в пять раз

18 сентября 2017, 14:01 Комментарии

В Кыргызстане показатель смертности от туберкулеза по сравнению с 2001 годом снизилась в пять раз. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил директор Национального центра фтизиатрии КР Абдулаат Кадыров.

По данным НЦФ, пик смертности от туберкулеза среди населения пришелся на 2001 год, а к 2016 году этот показатель значительно снизился.

"В 2016 году по республике больных туберкулезом среди граждан и заключенных зарегистрировано 5 тыс. 680 человек. По показателям на 100 тыс. население — 93,4 человека. Смертность от туберкулеза составила 343 человека, на 100 тыс. – 5,6 человека", — отметил А. Кадыров.

Отметим, что в 2001 году заболеваемость туберкулезом, включая контингент, содержащийся в учреждениях ГСИН, составляла 167,8 человека на 100 тыс. населения. А смертность от ТБ достигала 27 человек на 100 тыс. населения.