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В Кыргызстане смертность от туберкулеза по сравнению с 2001 годом снизилась в пять раз

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448406-ru.html

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18 сентября 2017, 14:01       Комментарии

В Кыргызстане показатель смертности от туберкулеза по сравнению с 2001 годом снизилась в пять раз. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил директор Национального центра фтизиатрии КР Абдулаат Кадыров.
По данным НЦФ, пик смертности от туберкулеза среди населения пришелся на 2001 год, а к 2016 году этот показатель значительно снизился.
"В 2016 году по республике больных туберкулезом среди граждан и заключенных зарегистрировано 5 тыс. 680 человек. По показателям на 100 тыс. население — 93,4 человека. Смертность от туберкулеза составила 343 человека, на 100 тыс. – 5,6 человека", — отметил А. Кадыров.
Отметим, что в 2001 году заболеваемость туберкулезом, включая контингент, содержащийся в учреждениях ГСИН, составляла 167,8 человека на 100 тыс. населения. А смертность от ТБ достигала 27 человек на 100 тыс. населения.

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