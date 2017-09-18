Три аварийные школы Бишкека будут вновь введены в эксплуатацию до ноября текущего года

18 сентября 2017, 13:39 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Три столичные школы, прошедшие капительный ремонт в связи со своей аварийностью, будут введены в эксплуатацию в течение ближайших двух месяцев. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал начальник Управления капитального строительства мэрии Бишкека Нурлан Эшенбаев.

По его словам, капитальный ремонт в этих школах равен строительству трех новых школ, потому как общая сумма учащихся в них составляет 2 800 мест.

"Аварийные школы в последние 4 года простаивали. С ремонтом этих школ мы введем обратно в эксплуатацию 2800 мест, что равно строительству трех новых школ. Так, в ближайшее время школы № 44, 28, 25 вновь начнут свою работу", - сообщил Эшенбаев.

Также он добавил, что в текущем году в девяти столичных школах был проведен ремонт кровли общей площадью 12 тыс 500 кв м, в трех школах проведены работы по улучшению внутренней отопительной системы, еще в трех учреждениях проведен ремонт наружной инженерной сети, произведен ремонт ограждения в детском саду № 144.

"Такой темп работы решит аварийную ситуацию в школах. Нужно отметить, что большинство столичных школ были построены в период с 1930 по 1990 годы, и за свой немалый срок эксплуатации они требуют капитального ремонта", - сказал Эшенбаев.