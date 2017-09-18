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Новости Кыргызстана

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В связи с аварийной ситуацией сайт ИА "Кабар" был временно недоступен

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448404-ru.html

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18 сентября 2017, 13:27       Комментарии

Бишкек, 18.09.17/Кабар/. В связи с аварийной ситуацией у интернет-провайдера "Азия-Инфо" сайт агентства "Кабар" временно не работал.

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