ДТП на Иссык-Куле: пострадали три человека, один погиб на месте

18 сентября 2017, 13:29 Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Кабар/. В Тонском районе Иссык-Кульской области столкнулись два легковых автомобиля. Вследствие аварии пострадали три человека, один из них скончался на месте происшествия.

По данным пресс-службы МЧС, вчера примерно в 13:45 на 91 км трассы Балыкчы-Боконбаев-Каракол столкнулись два легковых автомобиля "Фольксваген-Пассат" и "Лексус-RX300". В результате столкновения пострадали три пассажира, ехавших в автомобиле "Пассат", и один из них скончался на месте.

Сообщается, что машина скорой помощи прибыла на место происшествия раньше спасательной службы и доставила пострадавших в ближайшее медучреждение.