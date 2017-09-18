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ДТП на Иссык-Куле: пострадали три человека, один погиб на месте

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dtp-na-is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448403-ru.html

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18 сентября 2017, 13:29       Комментарии

Бишкек, 18.09.17. /Кабар/. В Тонском районе Иссык-Кульской области столкнулись два легковых автомобиля. Вследствие аварии пострадали три человека, один из них скончался на месте происшествия.
По данным пресс-службы МЧС, вчера примерно в 13:45 на 91 км трассы Балыкчы-Боконбаев-Каракол столкнулись два легковых автомобиля "Фольксваген-Пассат" и "Лексус-RX300". В результате столкновения пострадали три пассажира, ехавших в автомобиле "Пассат", и один из них скончался на месте.
Сообщается, что машина скорой помощи прибыла на место происшествия раньше спасательной службы и доставила пострадавших в ближайшее медучреждение.

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