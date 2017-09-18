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Кыргызстанец Ариет Бекишов завоевал первую "бронзу" по джиу-джитсу в Ашхабаде

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448402-ru.html

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18 сентября 2017, 13:31       Комментарии

Бишкек 18.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. 16 сентября стартовали соревнования по джиу-джитсу в рамках Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые проходят в эти дни в городе Ашхабад (Туркменистан). Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Сборная Кыргызстана выступает в двух разделах джиу-джитсу: "не-ваза" и "full contact". Первым выступил Ариет Бекишов в весовой категории до 62 кг (full contact). По жеребьевке, он встретился с таиландским спортсменом. Как рассказал А.Бекишов после боя, он применил болевой прием и одержал победу в основное время.
За выход в финал он встретился со спортсменом из Афганистана и проиграл ему по очкам. В итоге Ариет Бекишов занял третье место.
"Это, конечно, не предел для меня, я и дальше буду стараться завоевать золотые медали на больших стартах, мы поднимем флаг Кыргызстана. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживают меня", - сказал Бекишов в интервью.
Соревнования будут проходить в течение трех соревновательных дней на Арене боевых искусств (Martial Arts Arena) 16, 18 и 19 сентября, где будет разыгран 21 комплект медалей.
18 сентября в дисциплине "не-ваза" от Кыргызстана выступят 6 спортсменов.

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