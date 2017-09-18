Атамбаев примет участие в работе 72-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

18 сентября 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 18.09.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке. В ходе визита глава государства выступит в общих дебатах Генассамблеи — главного совещательного органа ООН. Тема нынешних дебатов "С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете".

Атамбаев также примет участие в специальном заседании высокого уровня по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии. Данное мероприятие проводится по инициативе Кыргызстана, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы в республике и Центрально Азиатском регионе в целом.

В 2013 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Кыргызстана была принята специальная резолюция № 68/218, позволившая добиться существенного прогресса в технической подготовке к рекультивации урановых объектов, проведении исследований оценки их воздействия на окружающую среду, создании конкретных механизмов финансирования.

В ходе планируемого специального заседания Атамбаев доведет до сведения международного сообщества информацию о достижениях Кыргызстана в решении данной проблемы, а также обсудит с международными партнерами дальнейшие направления поддержки и первоочередные меры сотрудничества, в том числе необходимость принятия новой соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Также кыргызский президент примет участие в совещании высокого уровня, проводимого Программой развития ООН и Управлением по поддержке миростроительства ООН на тему: "Цели устойчивого развития в действии: возглавляемые и принадлежащие стране". В ходе данного специального совещания Глава государства осветит ряд принятых мер и опыт Кыргызстана в инновационных подходах реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В рамках участия в Генеральной ассамблее ООН Атамбаев проведет встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, в продолжение состоявшегося диалога в рамках первого визита торговой миссии США в КР и кыргызско-американского бизнес форума, прошедшего с 10 по 11 июля т.г. в Бишкеке, в Нью-Йорке Атамбаев встретится с представителями крупных транснациональных компаний США, в числе которых Citi, Visa, Baker McKenzie, GeneralElectric, Microsoft,JohnDeere, Oppenheimer&Co, AGCOCorporation, APAICS, CalatravaGrace, USEXIMBank, Mirae Asset Global Investments и т.д.