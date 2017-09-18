Президент А.Атамбаев примет участие в 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке

18 сентября 2017, 13:47 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк Соединенных Штатов Америки. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе президента.

В ходе визита президент выступит в общих дебатах Генассамблеи - главного совещательного органа ООН. Тема нынешних дебатов "С акцентом на человеке: в стремлении обеспечить мир и достойную жизнь для всех на жизнеспособной планете".

А.Атамбаев также примет участие в специальном заседании высокого уровня по вопросам уранового наследия в странах Центральной Азии. Данное мероприятие проводится по инициативе Кыргызстана, Европейского союза и Европейского банка реконструкции и развития, где будут обсуждаться проблемы существующих урановых хвостохранилищ, меры по их рекультивации и предотвращения радиационной угрозы в Кыргызстане и Центрально Азиатском регионе в целом.

В 2013 году Генеральная ассамблея ООН по инициативе КР приняла специальную резолюцию № 68/218, позволившую добиться существенного прогресса в технической подготовке к рекультивации урановых объектов, проведении исследований оценки их воздействия на окружающую среду, создании конкретных механизмов финансирования.

В ходе планируемого специального заседания президент доведет до сведения международного сообщества информацию о достижениях Кыргызстана в решении данной проблемы, а также обсудит с международными партнерами дальнейшие направления поддержки и первоочередные меры сотрудничества, в том числе необходимость принятия новой соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

Также А.Атамбаев примет участие в совещании высокого уровня, проводимого Программой развития ООН и Управлением по поддержке миростроительства ООН на тему: "Цели устойчивого развития в действии: возглавляемые и принадлежащие стране". В ходе данного специального совещания глава государства осветит ряд принятых мер и опыт Кыргызстана в инновационных подходах реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

В рамках участия в Генассамблее ООН Алмазбек Атамбаев проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Кроме того, в продолжение состоявшегося диалога в рамках первого визита торговой миссии США в Кыргызстан и кыргызско-американского бизнес форума, прошедшего с 10 по 11 июля 2017 года в Бишкеке, в Нью-Йорке президент КР встретится с представителями крупных транснациональных компаний США, в числе которых Citi, Visa, Baker McKenzie, GeneralElectric, Microsoft, JohnDeere, Oppenheimer&Co, AGCOCorporation, APAICS, CalatravaGrace, USEXIMBank, Mirae Asset Global Investments и так далее.