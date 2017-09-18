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Liglass trading CZ SRO не отказывается от строительства ГЭС на реке Нарын

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366487_li...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448399-ru.html

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Корейцы интересуются строительством малых ГЭС в Кыргызстане

18 сентября 2017, 13:24       Комментарии

Руководители чешской компании, прибывшие сегодня, 18 сентября, в Бишкек, рассказали, что сталкиваются с серьезными проблемами. Сейчас, по их словам, проводится широкомасштабная кампания по дискредитации проекта с целью сорвать строительство ГЭС.
"Это уже не бизнес, в такой ситуации работать невозможно. На всех людей, которые пишут и говорят про нас неправду, мы намерены подать иски с возмещением финансового и морального ущерба. Мы также проведем переговоры с правительством, чтобы обговорить все острые вопросы", - сказал директор Liglass trading Михаил Смелик.
Представители чешской стороны опасаются новых провокаций и информационных диверсий, но надеются, что все трудности будут преодолены. Неясной пока остается ситуация и с выплатой правительству 37 миллионов долларов, которые Liglass trading должна внести в ближайшее время. Эта сумма предназначается для того, чтобы Кыргызстан мог погасить издержки, которые понесло "Русгидро" на этапе подготовки к строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС.
"Мы не хотим что-то говорить заранее. Некорректно отвечать на вопросы, которые нужно обсудить с правительством КР. Проект не заморожен, он продолжается. Нужно продолжить переговоры. Если мы что-то скажем, Эдиль Байсалов тут же напишет", - пошутил Михаил Смелик.
Отметим, что между правительством Кыргызстана и Liglass Trading подписано соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1. Чешская компания также выиграла тендер на возведение еще десяти малых гидростанций. За 37 миллионов долларов Liglass Trading покупает 50 процентов акций в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Кыргызстану эти деньги нужны, чтобы рассчитаться с "Русгидро".

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