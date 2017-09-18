Как бороться с переполненностью бишкекских школ, рассказали в мэрии

18 сентября 2017, 13:33 Комментарии

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

"Чтобы решить проблему, нужно открыть еще 16 школ - уже предусмотрено их строительство. Также нужно увеличивать проектную мощность учебных заведений за счет пристроек к школам № 12, 35, 59, 61 и 24 - это даст дополнительные места", - рассказала Мейрманова.

В столице сейчас действует 95 муниципальных школ. До конца учебного года планируется открыть еще четыре, за счет этого в городе появится 4 250 мест для учеников.

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