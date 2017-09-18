Доллар США: 68.6118 (-0.1264) 
Евро: 81.8539 (+0.0348) 
Золото: 42.60 $/гр (+0.06) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Liglass trading CZ SRO не отказывается от строительства ГЭС на реке НарынLiglass trading CZ SRO не отказывается от строительства ГЭС на реке НарынПереполненные классы в бишкекских школах — обучение или мучение?Переполненные классы в бишкекских школах — обучение или мучение?

В Москве после сообщений о бомбах проверили более 10 торговых центров

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448397-ru.html

Похожие новости

Мигранты из Кыргызстана — работать на москвичей или на земляков?

Иран похвастался "отцом всех бомб"

Mercedes влетел в ограждение в центре Бишкека — фото с места ДТП

МВД опровергло сообщение о пособничестве милиционера в организации рабства

Премьер-министр С.Исаков посетил центральный рынок в городе Токмок

18 сентября 2017, 13:12       Комментарии

В Москве за воскресенье после сообщений о минировании полиция проверила более 10 торговых центров, были эвакуированы около 9 тысяч человек. Как сообщило агентство "Интерфакс", проверки прошли, в частности, в торговых центрах "Охотный ряд", "Хорошо", "МЕГА" в Химках и Теплом стане.
Анонимные сообщения об угрозе взрывов на вокзалах, в торговых центрах и учебных заведениях поступают в правоохранительные органы с 10 сентября. За это время эвакуированы более 100 тыс. человек в десятках регионов России. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.
Согласно одной из неофициальных версий, к анонимным звонкам могут быть причастны православные активисты, которые выступают против фильма Алексея Учителя "Матильда". Агентства со ссылкой на источники ранее передавали, что большинство сообщений о минировании якобы поступает с территории Украины.
В Кремле происходящее назвали телефонным терроризмом.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум