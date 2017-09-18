Глава Liglass ушел от ответа на вопрос о переводе первого взноса на счета Кыргызстана

18 сентября 2017, 13:28 Комментарии

Гендиректор Liglass Trading Михаил Смелик на пресс-конференции в Бишкеке не ответил на вопрос по переводу первого взноса на счета правительства КР.

Смелик заявил, что перед переговорами с правительством КР, которые должны состояться сегодня, 18 сентября, не хотел бы говорить об условиях сотрудничества.

«Если мы скажем об этом, то сегодня такие деятели, как Эдиль Байсалов, начнут писать неправду. Можем сказать одно: у нас уже готовы финальные версии ТЭО», — пояснил Смелик.

Он также добавил, что для реализации проекта будут привлечены специалисты из Кыргызстана и других стран.