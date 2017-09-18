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Гендиректор Liglass Trading опроверг слухи о нелегитимности соглашения с Кыргызстаном

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/gendir...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448395-ru.html

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18 сентября 2017, 12:42       Комментарии

Генеральный директор компании Liglass Trading Михаил Смелик на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что все сказанное активистами и политиками о нелегитимности соглашения между Кыргызстаном и компанией — ложь.
По его словам, активисты говорят неправду о нем и компании.
«Мы объясним и докажем, что активисты говорят неправду. Все началось 11 июля после подписания соглашения. Активист Эдиль Байсалов начал писать, что компания не заплатила гарантийный взнос, и опубликовал чек. Нам потом пришлось доказывать нашим партнерам, что взнос был проведен и мы получили выписку. Все писали, что тендер был проведен не по закону. Это был открытый международный тендер, куда пригласили участвовать всех желающих. В комиссии было 40 людей, мы ничего незаконного не сделали. Также про меня пишут, что я привлекался к уголовным делам», — пояснил он.
Михаил Смелик добавил, что Байсалов зарегистрировался на американских сайтах и призывает всех инвесторов не вкладываться в Кыргызстан.

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