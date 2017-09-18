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Ветошкин: в городе нет новых деревьев, это отрицательно скажется на микроклимате

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448394-ru.html

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18 сентября 2017, 12:46       Комментарии

Ветошкин рассказал, что деревья для посадок в черте города необходимо подбирать не только с точки зрения эстетики, но и с практической. Так, в частности, определенные деревья, такие как карагачи и липы, способны задерживать на листве пыль, которая затем с дождем снова уходит в почву.
"Если мы посмотрим на наш город, то увидим, что зеленые массивы состоят из старых деревьев, которые были высажены в зонах досягаемости поливной инфраструктуры, и поросли, которая случайно нашла себе источник воды. Это отразится и уже отражается на микроклимате города - в столице становится суше. Я предпочитаю ходить пешком и вижу эту разницу последние 5 лет", - сказал Ветошкин.
Комментируя в беседе на радио Sputnik Кыргызстан действия муниципальных служб Бишкека, которые в стремлении улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру вырубают вдоль улиц старые посадки, Ветошкин заявил, что практически невозможно в существующих условиях восстановить зеленый покров столицы, в первую очередь из-за того, что городские службы не могут обеспечить полив.
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