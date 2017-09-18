Ветошкин: в городе нет новых деревьев, это отрицательно скажется на микроклимате

18 сентября 2017, 12:46 Комментарии

Ветошкин рассказал, что деревья для посадок в черте города необходимо подбирать не только с точки зрения эстетики, но и с практической. Так, в частности, определенные деревья, такие как карагачи и липы, способны задерживать на листве пыль, которая затем с дождем снова уходит в почву.

"Если мы посмотрим на наш город, то увидим, что зеленые массивы состоят из старых деревьев, которые были высажены в зонах досягаемости поливной инфраструктуры, и поросли, которая случайно нашла себе источник воды. Это отразится и уже отражается на микроклимате города - в столице становится суше. Я предпочитаю ходить пешком и вижу эту разницу последние 5 лет", - сказал Ветошкин.

Комментируя в беседе на радио Sputnik Кыргызстан действия муниципальных служб Бишкека, которые в стремлении улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру вырубают вдоль улиц старые посадки, Ветошкин заявил, что практически невозможно в существующих условиях восстановить зеленый покров столицы, в первую очередь из-за того, что городские службы не могут обеспечить полив.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });