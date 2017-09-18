Чешская Liglass отказалась сообщать, когда внесет $37 млн за ВНК ГЭС

18 сентября 2017, 12:54 Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Гендиректор Liglass Trading CZ, SRO Михаэль Смелик на пресс-конференции в Бишкеке отказался сообщать, когда чешская компания внесет 37 миллионов долларов по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС.

Ранее сообщались разные сроки внесения взноса за ВНК ГЭС. Премьер-министр Сапар Исаков говорил о 15 сентября как о крайнем сроке истечения срока выплаты. Затем премьер-министр назвал новую дату - 18 сентября. Позже Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования заявил о 19 сентября.

На вопрос, когда будут выплачены средства, Смелик заявил, что "компания не хочет говорить журналистам, исходя из своего опыта".

"Не будем корректно отвечать, надо обсудить с вашим правительством и нашим. Мы с вашим правительством ведем переговоры о ситуации по всем пунктам и ничего конкретного не можем сказать. Но могу добавить, что работу ведем и готовим проект, готова финальная версия ТЭО", - ответил Смелик.

Гендиректор добавил, что не будет говорить о конкретных датах, чтобы не давать возможности писать критические материалы.

На прямой вопрос журналистов: "Будете ли вносить 37 миллионов долларов?" - Смелик сказал: "Не будем отвечать". Но заявил, что деньги имеются.

10 июля нынешнего года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".

Деятельность Liglass Trading вызвала много критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });