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Чешская Liglass отказалась сообщать, когда внесет $37 млн за ВНК ГЭС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-448393-ru.html

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18 сентября 2017, 12:54       Комментарии

БИШКЕК, 18 сен - Sputnik. Гендиректор Liglass Trading CZ, SRO Михаэль Смелик на пресс-конференции в Бишкеке отказался сообщать, когда чешская компания внесет 37 миллионов долларов по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС.
Ранее сообщались разные сроки внесения взноса за ВНК ГЭС. Премьер-министр Сапар Исаков говорил о 15 сентября как о крайнем сроке истечения срока выплаты. Затем премьер-министр назвал новую дату - 18 сентября. Позже Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования заявил о 19 сентября.
На вопрос, когда будут выплачены средства, Смелик заявил, что "компания не хочет говорить журналистам, исходя из своего опыта".
"Не будем корректно отвечать, надо обсудить с вашим правительством и нашим. Мы с вашим правительством ведем переговоры о ситуации по всем пунктам и ничего конкретного не можем сказать. Но могу добавить, что работу ведем и готовим проект, готова финальная версия ТЭО", - ответил Смелик.
Гендиректор добавил, что не будет говорить о конкретных датах, чтобы не давать возможности писать критические материалы.
На прямой вопрос журналистов: "Будете ли вносить 37 миллионов долларов?" - Смелик сказал: "Не будем отвечать". Но заявил, что деньги имеются.
10 июля нынешнего года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".
Деятельность Liglass Trading вызвала много критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ.
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